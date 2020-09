Komputronik miał wstępnie 4,2 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2020/2021

W efekcie wprowadzonych zmian i działań, pomimo zmniejszenia przychodów w pierwszym kwartale 2020 r. o około 19% (w porównaniu do 2019 roku) do 268 mln zł, Komputronik uzyskał analogiczny wynik na sprzedaży, jak w zeszłym roku - czyli około 30 mln zł. Ze względu na obniżenie kosztów działania o ponad 22% (na co miało wpływ także uzyskanie wsparcia rządowego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej), przy utrzymaniu dochodów, w pierwszym kwartale finansowym spółka osiągnęła szacunkowy zysk EBITDA na poziomie 5,5 mln zł. Zysk netto szacowany jest w I kwartale na wartość 4,2 mln zł, podano także.