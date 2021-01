Konsorcjum Mirbudu ma umowę na rozbudowę odcinka drogi nr 548 za 68,81 mln zł

"Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. 'Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146. Część 1 - etap I od km 0+005 do km 14+144'" - czytamy w komunikacie.