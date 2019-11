Konsorcjum Stali chce skupić do 448 413 akcji własnych po 26 zł za sztukę

"Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty zakupu akcji maksymalnie do 20 500 000 zł [...] z uwzględnieniem środków przeznaczonych przez emitenta na nabycie 317 072 [...] akcji własnych w ramach przeprowadzonego przez emitenta skupu akcji własnych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych emitenta opublikowanej przez emitenta [...] 23 stycznia 2019 r., z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne spółki, jak również koszty ich nabycia" - czytamy w zaproszeniu do składania ofert zbycia akcji własnych spółki.