Kościński: Spadek PKB w 2020 r. może być nawet mniejszy niż 3%

"Spadek PKB będzie dużo mniejszy niż ostrożnie prognozowane przez nas w budżecie 4,6%. Rynek wskazywał, że to może być około 3,5%, ale wydaje się, że spadek PKB w ubiegłym roku może być nawet niższy niż 3%. Widzimy to m.in. po wpływach podatkowych, które są całkiem dobre, w tym te z VAT. Jest lepiej niż się spodziewaliśmy" - powiedział Kościński w wywiadzie dla Interii.

"Czekamy na dokładne dane dotyczące wpływów podatkowych, ale deficyt budżetowy w 2020 r. może wynieść mniej niż 90 mld zł. Spodziewamy się dobrych wpływów podatkowych za grudzień 2020 r., mamy dość dużą nadwyżkę w stosunku do tego, co prognozowaliśmy. Wcześniej przewidywałem, że deficyt wyniesie około 100 mld zł wobec 109 mld zł zapisanych w budżecie 2020 po nowelizacji. Później wiceminister Skuza informował, że deficyt może wynieść około 90 mld zł. Ale rozmawialiśmy niedawno i prognozujemy, że to będzie nawet poniżej 90 mld zł" - podkreślił Kościński.