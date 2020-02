Koszt programu rekompensat wzrostu cen energii oszacowano na ponad 2,4 mld zł

Potrzeba wprowadzenia ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej wynika ze wzrostu cen energii w 2020 r. w porównaniu do roku 2019. "W 2020 r. występuje konieczność ochrony jedynie odbiorców szczególnie narażonych na negatywne skutki wzrostu cen energii elektrycznej, a więc gospodarstw domowych" - podkreślono.

Oceny skutków regulacji dokonano przy założeniu, że z prawa do rekompensaty skorzysta 15,1 mln gospodarstw domowych przy wzroście średnich opłat w taryfie dystrybucyjnej w stosunku ubiegłego roku o 3,1% i średnim wzroście cen energii elektrycznej o 48zł/MWh netto.

"Wyznaczono kwoty rekompensat w podziale na przedziały zużycia, tak aby kwota ta rekompensowała poniesione większe koszty na zakup energii elektrycznej w 2020r. w porównaniu do roku 2019. W tym celu do wyliczenia rekompensaty przyjęto największe zużycie w danym przedziale tzn. 0,5 MWh, 1,2MWh i 2,8MWh. Dla ostatniego przedziału, który jest przedziałem niezamkniętym, przyjęto do wyliczeń kwoty rekompensaty zużycie roczne na poziomie 4,5 MWh" - napisano w OSR.