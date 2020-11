Koszyk Roku 2020: mediaexpert.pl najbardziej przyjazny dla kupujących

"Sklepy w okresie pandemii zrobiły bardzo dużo, jeżeli chodzi o UX. W przypadku logowania to 68% sklepów pozwala na zakup bez rejestracji, a 42% przez social media (wcześniej było to 33%). Mamy też do czynienia z coraz większą możliwością inteligentnego doboru odzieży (ok. 20% sklepów), ale nie tylko widzimy to w fashion, ale również widzimy ułatwiające rozwiązania w budowlance. Wśród trendów wymieniłbym kod kreskowy i wyszukiwanie głosowe" - powiedział country manager Twisto Polska Adam Miziołek podczas wideokonferencji.