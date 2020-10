Kowalski z MAP: Projekt noweli KSH powinien trafić pod obrady rządu w połowie XI

"Naszą intencją jest w połowie listopada przedstawić jako Ministerstwo Aktywów Państwowych ostateczny już pod obrady Rady Ministrów, tak aby trafił w II połowie listopada do Sejmu RP na ścieżkę legislacyjną" - powiedział Kowalski w trakcie debaty online, zorganizowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Dzisiaj projekt nowelizacji przyjęła jednogłośnie Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Uwzględnia on uwagi, zgłoszone do pierwotnej wersji ustawy w wyniku konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych, z sierpnia i września br.

Projekt zakłada wprowadzenie do polskiego prawa tzw. prawa holdingowego regulującego relacje prywatno-prawne spółki dominującej i spółek zależnych oraz zwiększenie efektywności nadzoru w spółkach kapitałowych zakłada projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych.

Proponowana nowelizacja KSH skupia się przede wszystkim na wprowadzeniu do polskiego prawa spółek handlowych tzw. prawa holdingowego. Projekt zawiera definicję "grupy spółek" i z zasady ma mieć zastosowanie do holdingów faktycznych, ale będzie mógł być także stosowany do holdingów umownych, jeżeli spełniają kryteria holdingu faktycznego.