KOWR: Eksport produktów rolno-spoż. wzrósł o 9,9% r/r do 8,4 mld euro w I kw.

"Wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w pierwszym kwartale 2020 r. osiągnęła poziom 8,4 mld euro, o 9,9% wyższy niż rok wcześniej. Jednocześnie import wyniósł 5,8 mld euro i był o 9,4% wyższy. W rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. o 11%, do 2,6 mld euro. Wzrostowi eksportu sprzyjała utrzymująca się w pierwszym kwartale br. deprecjacja waluty krajowej względem euro mająca pozytywny wpływ na konkurencyjność produkowanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym" - czytamy w raporcie.

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych znaczącą pozycję zajmują żywiec, mięso i jego przetwory. W I kwartale 2020 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarowej były o 2% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 1,6 mld euro, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych, podał KOWR.

Drugą pod względem wartości pozycję z 15% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż zwiększyła się do 1,3 mld euro (o 47%). Wzrost eksportu odnotowano także w przypadku tytoniu i wyrobów tytoniowych - o 20% do 1 mld euro, cukru i wyrobów cukierniczych - o 7% do 0,6 mld euro oraz ryb i przetworów - o 4% do 0,6 mld euro. Większa była także wartość wywozu m.in.: warzyw łącznie z przetworami - o 0,5% do 0,5 mld euro, owoców łącznie z przetworami - o 7% do 0,4 mld euro, produktów paszowych łącznie z makuchami - o 4,5%, do 0,4 mld euro oraz kawy, herbaty i kakao - o 5% do 0,2 mld euro.

"W 2020 r. podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze są eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. W pierwszym kwartale 2020 r. dostawy do krajów UE wygenerowały 6,6 mld euro, co stanowiło 79% przychodów, uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych. Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 2,0 mld euro i był o 12% większy niż w pierwszym kwartale 2019 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania (0,7 mld euro), Niderlandy (0,5 mld euro) oraz Francja, Włochy i Czechy (po około 0,4 mld euro)" - czytamy dalej.

Z Polski do krajów pozaunijnych w I kwartale 2020 r. wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 1,8 mld euro wobec 1,4 mld euro rok wcześniej.

"Eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 465 mln euro, o 23% wyższym niż rok wcześniej. Na Ukrainę wywieziono produkty o wartości 185 mln euro, do Federacji Rosyjskiej eksport wyniósł 157 mln euro, a na Białoruś - 83 mln euro. Eksport do pozostałych krajów (nienależących do UE i WNP) wzrósł o 26%, do 1,3 mld euro. Znaczącym odbiorcą spośród tych krajów była Arabia Saudyjska, do której sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 171 mln euro, a także Stany Zjednoczone (120 mln euro) i Republika Południowej Afryki (106 mln euro)" - napisano także w materiale.

