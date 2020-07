Kozłowski z Noble Securities: Wzrost wyceny spółek zachęca do debiutów na GPW

Jego zdaniem, im wyższe będą wyceny, tym większa chęć do wchodzenia na giełdę i odwrotnie. Niskie wyceny zniechęcały do debiutów i sprzedaży akcji. "Tu jednak widać zdecydowaną poprawę, szczególnie w przypadku branży gier. Aktywność emitentów jest konsekwencją atrakcyjnych wycen spółek gamingowych" - podkreślił Kozłowski.

Analityk przypomniał, że dotychczas statystyki giełdowe były przygniatające, więcej spółek wychodziło z GPW, niż przybywało. "Teraz jest szansa, że trend się odwróci. Koniunktura na rynku pierwotnym zależy przede wszystkim od koniunktury na rynku wtórnym. Jeżeli w danym segmencie wyceny są atrakcyjne, zachęcające do sprzedaży chociaż części akcji spółki, 30-40%, to wtedy jest więcej debiutów. Jeśli wyceny są niskie to zniechęca do wchodzenia na giełdę" - powiedział Kozłowski.