KPF, PAN, BIG InfoMonitor: Moralność finansowa Polaków pogarsza się

W porównaniu do wyników badania z 2016 roku odsetek osób akceptujących podobne zachowania wzrósł o 12,6 pkt proc. Najwięcej przybyło tych, którzy czasem zezwalają na wykorzystanie błędu kasjera - o 8,8 pkt proc. Również ci, którzy często dają na to przyzwolenie, są liczniejsi o 5 pkt proc.

"Po kim można spodziewać się, że da milczącą zgodę na sięgnięcie po resztę, którą w nadmiarze wydał sprzedawca? Statystycznie większa szansa jest, że będzie to młody mężczyzna z mniejszej miejscowości. Największe przyzwolenie na niemoralne zachowanie jest właśnie wśród osób w wieku 18-29 lat i dotyczy blisko połowy badanych (45,8%). Co nie powinno dziwić, największą uczciwością wykazują się osoby 50+. Około 80% z nich jest zdania, że pomyłkę należałoby raczej wyjaśnić. Nie bez znaczenia jest też płeć. Kobiety są bardziej kategoryczne niż mężczyźni i wśród nich o 8 pkt proc. więcej jest tych, które nigdy nie dałoby aprobaty dla nieuczciwego zachowania" - czytamy dalej.

Najbardziej zasadnicze w byciu fair wobec ekspedienta (na poziomie 74,7%) są osoby z miejscowości o liczbie 20-100 tys. mieszkańców. Z kolei w miejscowościach do 20 tys. ten odsetek jest najmniejszy i wynosi 64,9%. Ten wynik nie odstaje jednak znacząco od średniej 68%. Większą wagę ma za to poziom edukacji. Zdecydowanie częściej zrozumienie dla korzystających z błędu wykazują osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym. Różnica w stosunku do grupy z wyższym wykształceniem to 15 pkt proc. Wiele zależy także od rozporządzanego dochodu na członka gospodarstwa domowego. Najbardziej pobłażliwi są najbogatsi, przy wyborach moralnych wykształcenie nie idzie więc w parze z zarobkami, podano.