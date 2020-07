KPMG: Ok. 40% kapitału amerykańskiego inwestowanego w regionie trafia do Polski

"O tej atrakcyjności decyduje zarówno nasz 38-milionowy rynek wewnętrzny, ale także - powiedzmy to otwarcie - Polska daje dostęp do prawie półmiliardowego europejskiego rynku, co też nie jest bez znaczenia. Łatwość prowadzenia działalności to są także te elementy na które zwracają uwagę inwestorzy, oraz przyjazne otoczenie prawne, wspierające inwestorów. Niemniejsze znaczenie ma tez jakość kadry. I na to raport także wskazuje" - powiedziała wicepremier.