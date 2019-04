KRD: Prywatne przychodnie i gabinety lekarskie mają ok. 100 mln zł długów

Zaległości prywatnej służby zdrowia dotyczą przychodni i gabinetów lekarskich, a także pozostałej działalności w zakresie prywatnej opieki zdrowotnej, jak gabinety rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne czy laboratoria medyczne. Przy czym zarówno jeśli chodzi o liczbę dłużników, jak i wielkość zadłużenia, zdecydowanie przeważają jednoosobowe działalności gospodarcze, podano.

"Kwota 100 mln zł oznacza aż 10-krotny wzrost zadłużenia w stosunku do zaległości, jakie prywatne podmioty medyczne miały zaledwie 5 lat temu. W 2014 roku było to 10 mln zł. Obecnie w naszej bazie danych figuruje 2 164 dłużników, którzy mają do oddania średnio 46 427 zł. Pięć lat temu było ich 904, a średni dług wynosił 11 tys. zł" - powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie.

Na szybki rozwój rynku ma wpływ mają m.in. nowe technologie, np. możliwość umawiania wizyt przez Internet bez konieczności odwiedzania placówki medycznej oraz wysoka dynamika konsumpcji gospodarstw domowych, dobra sytuacja na rynku pracy i wzrost dochodu rozporządzalnego na osobę. To one będą napędzać prywatny rynek medyczny w Polsce w kolejnych latach.

"Polacy płacąc za wizytę u lekarza i badania oczekują wysokiego poziomu obsługi, zarówno jeśli chodzi o kompetencje lekarzy oraz personelu medycznego, jak i sprzętu, na jakim wykonywane są badania czy zabiegi. Dla prywatnych przychodni i gabinetów oznacza to konieczność inwestowania w nowoczesne wyposażenie, a także rozwiązania podnoszące komfort obsługi pacjentów, jak choćby dostęp do wyników badań online. Oznacza to duże nakłady, finansowane zazwyczaj kredytem bankowym lub leasingiem. Potwierdzają to dane KRD" - dodał Łącki.

Wierzycielami branży prywatnych usług medycznych są bowiem w głównej mierze banki, które pożyczają pieniądze na zakup sprzętu - lekarze mają im do oddania 53 mln zł. To aż połowa wszystkich długów tej branży notowanych w KRD. Następne w kolejce do odzyskania pieniędzy od prywatnej służy zdrowia są firmy windykacyjne oraz fundusze sekurytyzacyjne, do których trafiły długi pierwotnych wierzycieli, głównie z sektora finansowego (28,5 mln zł). Firmy leasingowe mają w niej "zamrożone" prawie 2,8 mln zł. Przychodnie i gabinety zalegają także z regulowaniem należności u operatorów telefonii, Internetu i telewizji (2 mln zł), firm pożyczkowych (1,9 mln zł), a także firm faktoringowych (1,8 mln zł). Pozostała kwota długu jest rozproszona pomiędzy innych wierzycieli, jak administracja państwowa i samorządowa, ubezpieczyciele czy dostawcy prądu, wskazano także.

Najwięcej zaległości mają prywatne przychodnie i gabinety z województwa mazowieckiego - prawie 23 mln zł. Kolejny jest Śląsk z niemal 12 mln zł niespłaconych zobowiązań, a za nim Wielkopolska z kwotą 9,5 mln zł.

"Analizując rynek prywatnych usług medycznych w Polsce, widać, że wzrost zadłużenia jest związany z jego szybkim rozwojem. Ważnym elementem wpływającym na rozwój jest dziś popyt na usługi medyczne dla osób starszych, których z każdym rokiem przybywa w naszym społeczeństwie. Rodziny, także te pracujące za granicą, są skłonne opłacać zarówno leczenie, jak i opiekę nad swoimi krewnymi w podeszłym wieku. Z drugiej strony intensywnie rozwija się i generuje duże przychody segment usług medycyny estetycznej, z których korzystają osoby poprawiające swój wygląd, a także pacjenci chcący zniwelować ślady po wypadkach np. komunikacyjnych czy przebytych chorobach. To pokazuje, że prywatna służba zdrowia, będąca ważną częścią polskiej gospodarki, dopiero się rozpędza" - podsumowano.

