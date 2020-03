KRD: Zaległości wobec firm leasingowych wynoszą ok. 458 mln zł

Według danych Polskiego Związku Leasingu, wartość aktywnych umów obsługiwanych przez tę branżę w 2019 r. wyniosła 160,4 mld zł i była o 9,4% wyższa niż rok wcześniej. O 5,8% zmalała jednak wartość nowych umów sfinansowanych w ub.r., która wyniosła 77,8 mld zł. W większości były to środki wydane na inwestycje firm. W minionym roku Polska odnotowała łagodne hamowanie tempa rozwoju gospodarki, co w naturalny sposób odczuła także branża leasingowa - stąd kilkuprocentowy spadek wartości nowych kontraktów po 6 latach intensywnych wzrostów, podano.

"Ten trend odbija się w danych KRD. Oprócz tego, że od marca ub.r. do teraz wzrosła wartość zadłużenia klientów wobec firm leasingowych, a także liczba dłużników, to zwiększyły się również średnie zaległości z 53,9 tys. zł do 57 tys. zł. Rok temu rekordzista miał do oddania firmie leasingowej 10,6 mln zł, teraz maksymalne zadłużenie w bazie danych KRD wynosi już niemal 12 mln zł. Najliczniejszą grupę dłużników firm leasingowych stanowią przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalności gospodarczą (4 864 podmiotów). Natomiast 3 066 to spółki z o.o. i akcyjne, a 99 spółki cywilne" - czytamy w komunikacie.

Najwięcej, bo 102,3 mln zł, branży leasingowej są winne firmy transportowe, które dysponują zarówno TIR-ami, jak i samochodami dostawczymi czy autokarami. Kolejny największy dłużnik to handel mający do oddania 76,8 mln zł. W tym przypadku źródłem problemów jest rozbudowana flota samochodowa. Mniejszym dłużnikiem jest przemysł przetwórczy z kwotą blisko 41 mln zł, a także budownictwo z 26,4 mln zł zobowiązań. Zadłużenie branży transportowej wobec leasingu wzrosło od marca 2019 r. do marca tego roku o 55%, handlu o 53%, budownictwa o 43%, a przemysłu o jedną czwartą, podkreślono.

"Na razie nie widać większej liczby zleceń windykacyjnych od firm leasingowych, więc zjawisko rosnącego zadłużenia jeszcze nie istnieje. Ale jeśli ograniczenia w funkcjonowaniu niektórych gałęzi gospodarki będą trwały dłużej, to należy się spodziewać, że część firm będzie miała kłopoty z regulowaniem swoich zobowiązań, w tym także wobec leasingodawców. Jednak koronawirus może być szansą na zwiększenie produkcji i sprzedaży w innych branżach, które, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, będą kupowały maszyny i urządzenia i sięgną po leasing, żeby sfinansować ich zakup. Sytuacja nie jest więc przesądzona, a wszystko zależy od tego, jaka będzie skala epidemii" - powiedział prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki, cytowany w materiale.

Z najnowszych informacji rynkowych wynika, że branża leasingowa, spodziewając się reperkusji związanych ze stanem epidemicznym, pracuje nad pakietem pomocowym dla klientów. Mogliby się oni spodziewać ulgi w spłacie rat, tzn. przez 3 miesiące regulowaliby tylko odsetki od zaciągniętego kapitału. Oczywiście sam kapitał musieliby także spłacić, ale w późniejszym terminie lub zostałby on dodany do kolejnych rat po "okresie ochronnym", wskazano również.

Ministerstwo Rozwoju, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przygotowuje projekt specjalnej ustawy w tej sprawie. Pakiet ochronny dla przedsiębiorców ma obejmować m.in. ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS, instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów, a także ochronę i wsparcie rynku pracy, np. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.

Tymczasem badanie, jakie w pierwszym tygodniu marca 2020 r. przeprowadziła wśród małych i średnich przedsiębiorstw Rzetelna Firma, działająca pod patronatem KRD, wskazuje, że prawie 39% przedsiębiorców już odczuwa negatywne skutki rosnącej liczby zachorowań na koronawirusa w Polsce i na świecie. 37,5% z nich przyznało, że musi z tego powodu podnieść koszty prowadzenia działalności, podano także.

"W co trzeciej firmie widoczny jest spadek sprzedaży i produkcji. W obliczu tych niepokojących prognoz bardzo istotne jest nie tylko sprawdzanie każdego potencjalnego klienta przed zawarciem umowy, ale też bieżące monitorowanie sytuacji finansowej aktualnych kontrahentów. Dotyczy to wszystkich branż, nie tylko leasingowej, w której akurat umowy są zawierane na kilka lat, a kłopoty ze spłatą rat mogą pojawić się na różnych etapach jej trwania. Bo nawet jeśli sytuacja dziś wydaje się stabilna, to za chwilę może ulec zmianie na skutek problemów z wypłacalnością innych kontrahentów" - podsumował prezes KRD Adam Łącki.

Tagi: finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące