Kredyt Inkaso miało 6,22 mln zł straty netto w I poł. roku obrot. 2019/2020

"Odnotowana w analizowanym okresie strata netto jest w dużej mierze konsekwencją niższej wartości przychodów netto. Spadek przychodów związany jest z wyższą niż w roku poprzednim wartością amortyzacji portfeli. W I półroczu minionego roku obrotowego aktualizacja wycen pakietów wierzytelności wyniosła 22,7 mln zł, podczas gdy w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 1,3 mln zł. Dodatkowo grupa odnotowała wzrost kosztów operacyjnych związany ze wzrostem skali działalności, refinansowaniem długu oraz inwestycjami w systemy teleinformatyczne" - czytamy w komunikacie spółki .

"W bieżącym roku obrotowym koncentrujemy się na optymalizacji struktury długu. Dzięki kwietniowej emisji obligacji serii F1 ograniczyliśmy zadłużenie krótkoterminowe o ponad 180 mln zł. Pracujemy także nad pozyskaniem kapitału dłużnego na zakup nowych pakietów wierzytelności. Oczekujemy, że zbudowana w ten sposób baza pozwoli na powrót do inwestycji w portfele w kolejnych kwartałach, a w efekcie pozytywnie wpłynie na osiągane wyniki finansowe" - skomentował prezes Kredyt Inkaso Maciej Szymański, cytowany w komunikacie.

"W minionym okresie Grupa odnotowała wzrost uzyskanych wpłat z tytułu pakietów wierzytelności do poziomu 127 milionów złotych, co stanowi wzrost o 15% w stosunku do półrocza poprzedniego roku, oraz istotnie zmieniła strukturę swojego zadłużenia, ograniczając zadłużenie krótkoterminowe o ponad 180 milionów złotych na skutek emisji obligacji F1 w kwietniu 2019" - czytamy w sprawozdaniu.