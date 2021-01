Kredyty BOŚ Banku umożliwiły inwestycje proekologiczne na 52,4 mld zł w 30 lat

"Chcemy towarzyszyć klientom w realizacji ich strategii biznesowych, odpowiadających na wyzwania zielonej transformacji polskiej i europejskiej gospodarki, we wszystkich sektorach - od energetyki, paliw i przemysłu chemicznego, do transportu, budownictwa i szeroko pojętego sektora usług publicznych, w tym samorządowych. Oddajemy im do dyspozycji bogatą ofertę produktową, kanały dystrybucji i know how związany z finansowaniem przedsięwzięć ekologicznych. Zależy nam, aby następne 30 lat stanowiło epokę dobrej współpracy, przekładającej się na wzrost wartości realizowanych inwestycji odpowiadających na wyzwania środowiskowe" - powiedział wiceprezes Wojciech Hann, cytowany w komunikacie.