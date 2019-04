Kruk dokapitalizuje Wongę kwotą min. 100 mln zł, nie planuje innych przejęć

"Spodziewamy się, że zamknięcie transakcji Wonga zostanie zrealizowane w ciągu kilku tygodni. Dostaliśmy już zgodę UOKiK-u, trwają prace przygotowujące nas do przejęcia spółki. Co do skali finansowania, to nie jest ona bardzo duża w stosunku do wartości naszych rocznych inwestycji" - powiedział członek zarządu Michał Zasępa podczas konferencji prasowej.