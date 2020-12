Kruk kupił portfel wierzytelności od grupy BNP Paribas o wartości 82 mln euro

Warszawa, 30.12.2020 (ISBnews) - InvestCapital - spółka zależna Kruka - nabyła portfel niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych oraz średnich i małych przedsiębiorstw od jednego z banków należącego do grupy kapitałowej BNP Paribas o łącznej wartości nominalnej ok. 82 mln euro (ok. 372 mln zł), podał Kruk.