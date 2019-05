Kruk zmodyfikował brzmienie głównego celu strategii, ale nie zmienia jej założeń

"Cel strategiczny został zmieniony z powodu przedstawienia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w toku postępowania o zatwierdzenie prospektu podstawowego obligacji Kruk S.A. wykładni prawa, która prowadziła do uznania przez KNF pierwotnego celu strategicznego za prognozę zysku. Kruk S.A. nie publikował i nie zamierza publikować prognoz wyników finansowych. Dokonana korekta brzmienia celu strategicznego (odwołanie dotychczasowego celu strategicznego) jest spowodowana wyłącznie zamiarem uwzględnienia opisanej powyżej uwagi KNF i w pozostałej części strategia nie uległa zmianie. Nie ma innych podstaw do modyfikacji celu strategicznego, a w szczególności nie zmieniła się sytuacja finansowa emitenta, jego otoczenie gospodarcze, ani też sposób ich postrzegania przez zarząd spółki. Zmiana brzmienia celu strategicznego nie wpływa również na podejście zarządu do realizacji strategii, ani na perspektywy rozwoju spółki. Pełna treść strategii jest dostępna na stronie internetowej emitenta" - czytamy w komunikacie.