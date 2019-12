KSF-M rekomenduje MF utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%

"Komitet od dłuższego czasu odnotowuje wysoką aktywność na rynku mieszkaniowym. Jednak wskaźniki takie, jak cena mieszkania lub stawka najmu w odniesieniu do dochodów w gospodarce, z uwzględnieniem odchylenia cen nieruchomości od trendu nie dają oznak silnych napięć. Pomimo wzrostu wartość nowo udzielonych kredytów w relacji do PKB i do funduszu płac jest wyraźnie niższa niż przed 2009 r. Stan zadłużenia kredytem mieszkaniowym rośnie umiarkowanie i w relacji do PKB jest stabilny, a wzrostowi kredytów nie towarzyszy łagodzenie polityki kredytowej przez banki. Jednakże wysoki popyt na tym rynku oraz utrzymujący się wzrost średniej wartości kredytu w relacji do PKB i funduszu płac wskazują nadal na potrzebę zachowania przez banki ostrożności przy ocenie zdolności kredytowej klientów wnioskujących o kredyty mieszkaniowe, w szczególności w celach inwestycyjnych. Komitet będzie kontynuował monitorowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych z punktu widzenia źródeł ryzyka systemowego" - czytamy dalej.