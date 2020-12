KSSE pozyskała 57 nowych projektów inwestycyjnych na ponad 4,9 mld zł w 2020 r.

"Nasi inwestorzy zrealizują aż 57 projektów wartych ponad 4,9 mld zł. Dzięki nim pracę w regionie znajdzie ponad 1,5 tys. osób, a firmy te utrzymają dotychczasowe zatrudnienie na poziomie 6,4 tys. pracowników. To rekord w historii KSSE pomimo COVID-19" - powiedział prezes KSSE Janusz Michałek, cytowany w komunikacie.

"Rok 2020 zdecydowanie należy do polskich firm. Rodzimi przedsiębiorcy zrealizują aż 80,7% wszystkich pozyskanych przez nas tegorocznych inwestycji wartych ponad 3,6 mld zł. Dzięki nim pracę w regionie znajdzie 1,1 tys. nowych pracowników, a aż 2,6 tys. stanowisk zostanie utrzymanych. To oznacza siłę i stabilną pozycję rynkową naszych inwestorów mimo pandemii, a także pokazuje, że przepisy Polskiej Strefy Inwestycji i nasze działania pomocowe w ramach Specjalnej Strefy Wsparcia spełniają swoje zadanie" - dodała wiceszefowa KSSE Barbara Piontek.

W ocenie Piontek, 2020 to rok małych i średnich przedsiębiorstw.

w 2024 roku w Jaworznie. Drugi to nowa inwestycja, naszego flagowego inwestora FCA Poland. Firma będzie produkowała w Polsce i to u nas, w Tychach całkiem nowe modele samochodów do tej pory nieprodukowane przez grupę. Dzięki realizacji inwestycji na Śląsku będą powstawały nowoczesne auta marek FCA z napędem elektrycznym oraz hybrydowym. W ramach samej decyzji o wsparciu KSSE, nasz inwestor zadeklarował ponad 755 mln zł nakładów w fabrykę w Tychach" - dodał prezes Michałek.