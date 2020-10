KUKE wprowadza pełne ubezpieczenie od ryzyka na 165 rynkach

Jak podano, "Polisa bez Granic" pozwala zabezpieczyć sprzedaż do 165 państw, włączając w to liczne rynki nieubezpieczane przez inne towarzystwa. Lista obejmuje takie kraje, jak: Rosja, Białoruś, Chiny, Arabia Saudyjska, Meksyk, Algieria, Nigeria, Wietnam oraz wiele innych państw Azji, Afryki i Ameryki Środkowej i Południowej.

"Wiedząc, jak wymagające warunki panują na rynkach, staraliśmy się, by ten instrument był jak najbardziej elastyczny, by każda firma, niezależnie od branży, wielkości czy kraju importera mogła dobrać optymalne parametry ubezpieczenia. Tak więc dajemy do wyboru dodatkowe rozwiązania, w tym możliwość ubezpieczenia ryzyka produkcji, czyli zwrot kosztów realizacji zamówienia, jeżeli kontrakt został zerwany przez zamawiającego, lub opcję wykupienia dodatkowego limitu kredytowego. Co więcej, istnieje możliwość ubezpieczenia pojedynczego kontrahenta, na co nieczęsto zgadzają się firmy ubezpieczające należności. Warto też pamiętać, że uzyskanie ubezpieczenia oznacza większą wiarygodność np. przed bankami, co przekłada się na lepsze warunki finansowania własnej działalności eksportowej, jak i możliwość uzyskania finansowania faktur w formie faktoringu pełnego" - powiedział Władyczak.