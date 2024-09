Kurs akcji 11bit studios leci na łeb na szyję

Spółka podała w komunikacie, że sprzedaż gry "Frostpunk 2" do poniedziałku, do godz. 8.00, przekroczyła 350 tys. sztuk, a łączne przychody przekroczyły nakłady poniesione przez spółkę na produkcję i marketing gry.

Obroty na akcjach spółki wynoszą ok. 13 mln zł, podczas gdy dla mWIG40 jest to ok. 19 mln zł.