Kurs cen złota bez wyraźnego kierunku, wybory w USA w centrum uwagi

To trzyma w niepewności inwestorów m.in. na rynkach walut oraz metali szlachetnych. W ostatnich sesjach złoto i srebro zdołały odrobić część strat z wcześniejszych dni, jednak strona podażowa wciąż jest aktywna. To, co dzieje się z cenami metali szlachetnych w ostatnich dniach, wynika z dużej nerwowości inwestorów na tym rynku i braku konkretnego impulsu, który mógłby pchnąć notowania w którąkolwiek stronę. Z jednej strony, ceny złota nie zdołały powrócić do zwyżek i rekordów z bieżącego roku, ale z drugiej strony, nie spadają też one znacząco, pozostając w okolicach 1900 USD za uncję. To z kolei świadczy o sile kupujących i o tym, że wielu inwestorów nie chce wcale pozbywać się złota ze swoich portfeli.