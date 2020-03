Kurs PLN nadał bardzo zmienny, zależny od notowań indeksów w USA

Po decyzji Rady Polityki Pieniężnej indeks złotego naruszył dołki z 2016 r. Działania RPP niestety pogrążyły złotego i przyniosły skutek odwrotny do zamierzonego, komplikując w średnim terminie odbicie polskiej gospodarce i zwiększając presję inflacyjną. Wczoraj kurs PLN wrócił powyżej kluczowych poziomów i dzisiaj na rynku jest więcej spokoju. Sytuacja nadal jest jednak bardzo napięta. Ponowny test i ewentualne, udane przebicie przez indeks złotego wspomnianego wsparcia z 2016 r. może wynieść wyceny USD i EUR na poziomy niewidziane od wielu lat. Dokładniej, jeżeli przedział 4,57-4,63 na EUR/PLN nie wytrzyma, to kolejnym przystankiem mogą być dopiero okolice 4,93 i psychologiczny poziom 5,00. Podobnie dla USD/PLN definitywne przebicie 4,25 może wystraszyć rynek, a inwestorzy mogą uznać, że kolejnym wiarygodnym oporem będzie dopiero 4,73. Mowa jest więc o kursach, które ostatnio widzieliśmy odpowiednio ponad 10 i 20 lat temu.

Dziś inwestorzy mogą pokładać nadzieję wyłącznie w amerykańskich giełdach, które decydują o atmosferze na wszystkich rynkach na całym świecie. Wahania indeksów z USA ilustrują oczekiwania inwestorów, co do zakończenia pandemii na świecie i odbicia światowej gospodarki. W tej chwili przeważa stanowisko, że świat dotknie bardzo głęboka, ale jednak względnie krótkotrwała recesja, po której tempo wzrostu gospodarczego dynamicznie odbije. Takie nastawienie powstrzymuje akcje przed dalszymi spadkami, pomimo iż w długim terminie wprowadzane pakiety wsparcia obywateli i przedsiębiorców książkowo powinny doprowadzić do skoku inflacji.