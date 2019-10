Kwieciński: Banki z udziałem SP 'zerkają pozytywnie' na okazje do przejęć

"Zawsze, gdy pojawiają się takie informacje to rynek się ekscytuje. Z mojej punktu widzenia najlepiej by było, gdyby te aktywa zostały przejęte przez taki bank, dla którego jest to dobre uzupełnienie portfela produktowego" - powiedział Kwieciński dziennikarzom w kuluarach Kongresu 590 w Rzeszowie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.