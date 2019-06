Kwieciński: Tempo wzrostu PKB może zbliżyć się do 5% r/r w 2019 roku

W lutym 2017 r. rząd przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020" (z perspektywą do 2030 r.). Strategia zakłada m.in. wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 2 bln zł do roku 2020. Najważniejszym zakładanym rezultatem SOR ma być zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 76-80% średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78% średniej unijnej w 2020 r. (95% w 2030 r.).