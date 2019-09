Kwieciński: Wzrost inwestycji będzie wyższy w 2019 niż w 2018 roku

"Inwestycje będą znacząco rosły i wszystko wskazuje na to, że wzrost będzie znaczący i wyższy w 2019 roku wobec w 2018 roku. Jeśli chodzi o sektor prywatny - nakłady brutto na środki trwale w tym zakresie również będą rosły" - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podało wcześniej, że wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wniosków złożonych do 15 września br. wyniosła 414,8 mld zł. Do tego czasu podpisano z beneficjentami 53 381 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 414,8 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 252,7 mld zł, czyli 75% całej puli.