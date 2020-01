Laktopol rozpoczął eksport na rynek Ugandy

"Instant Fat Filled Milk Powder jest obecny w niemal wszystkich krajach Afryki Zachodniej i Środkowej, dlatego teraz skupiamy się na zdobyciu rynków położonych bardziej na wschód. Uganda to państwo z ponad 40 mln liczbą ludności, więc widzimy w nim spory potencjał. Mamy nadzieję, że pierwsze wysłane kontenery zaowocują wzrostem sprzedaży do tego regionu. Pięć lat eksportu IFFMP wystarczyło, abyśmy stali się powszechnie rozpoznawalnym producentem, a nasz preparat mleczno-tłuszczowy cenionym na świecie produktem. To wyznaczyło nasz kierunek działań na najbliższe lata" - powiedziała kierownik handlu Edyta Kowalewska, cytowana w komunikacie.

"Uwolnienie kwot mlecznych w 2015 roku zwiększyło produkcję mleka w gospodarstwach rolnych, co w kolejnych latach spowodowało obniżkę cen mleka w proszku. To zmusiło nas do szukania innych produktów, które dałyby lepsze efekty ekonomiczne. Produktów bardziej opłacalnych niż odtłuszczone mleko w proszku. Nasze doświadczenie i dokładna obserwacja rynku proszków mlecznych nakierowała nas na mleko w proszku wzbogacone tłuszczem roślinnym. Dzisiaj z perspektywy czasu wiemy, że była to bardzo dobra decyzja. W planach mamy nawet kolejne inwestycje, które pozwolą nam zmodernizować zakład i tym samym zwiększyć produkcję" - powiedział dyrektor zakładu Lech Antonowicz, cytowany w komunikacie.