giełda 1 godzinę temu

Lepsze dane z Chin i droższa ropa mogą dziś pomóc notowaniom na GPW

Wartość chińskiego handlu międzynarodowego była w marcu lepsza od oczekiwań, co powinno wprawić dziś globalnych inwestorów w lepszy nastrój. Droższa ropa może z kolei zachęcać ich do szukania nowych aktywów do portfela, na czym może skorzystać WIG20. Inwestorzy akcyjni będą też obserwować wieści o zakresie i terminach obowiązywania izolacji społecznej w poszczególnych krajach.