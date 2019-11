Lepsze nastroje związane z możliwym porozumieniem USA-Chiny mogą sprzyjać PLN

W ostatnich dniach byliśmy świadkami korekty kursu złotego. Było to zgodne z oczekiwaniami, po solidnym rajdzie PLN w ostatnich tygodniach. W efekcie w niespełna trzy dni USD zyskał 5 groszy, a EUR ponad 2 grosze. Trend dominujący w średnim terminie powinien jednak wspierać złotego. Najbliższe istotne wsparcie dla USD/PLN to 3,8, a dla EUR/PLN 4,24. Można oczekiwać, że te poziomy, jeżeli złoty je osiągnie, nie będą łatwe do sforsowania.

Z kolei na wartość GBP mogą wpływać dzisiejsze decyzje Banku Anglii. O godz. 13:00 wyda on decyzję w sprawie stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, a o 13:30 szef tej instytucji Mark Carney zorganizuje konferencję prasową. Oczekuje się, że stopy procentowe zostaną utrzymane na poziomie 0,75%. Nie ma być też zmian w programie skupu aktywów. Dla porównania, amerykańska Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe trzy razy w ciągu czterech miesięcy, a Europejski Bank Centralny zamierza wznowić swój program luzowania ilościowego. Mogą być to impulsy do obniżki stóp procentowych również na wyspach. Nie wydaje się, by Bank Anglii miał czekać z decyzjami na finał sagi Brexitu.