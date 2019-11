LG Electronics i Łukasiewicz - PORT mają list intencyjny dot. współpracy

"Celem listu intencyjnego jest stworzenie długofalowego, strategicznego partnerstwa pomiędzy LG Electronics a Łukasiewicz - PORT. Jedną z jego form będzie wsparcie analityczne klastra LG zlokalizowanego w aglomeracji miejskiej Wrocławia; inna obejmie współpracę w badaniach zaawansowanych materiałów i urządzeń. Globalny gigant branży elektronicznej i jeden z wiodących instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz podpiszą wkrótce końcową umowę" - czytamy w komunikacie.

LG Electronics to globalny innowator technologii i wytwarzania, działający w 140 miejscach z personelem liczącym ponad 70 000 pracowników na całym świecie. Mając globalną sprzedaż za 2018 r. w wysokości 54,4 mld USD, LG składa się z 5 firm - Home Appliance & Air Solution (sprzęt AGD i klimatyzacja), Home Entertainment (sprzęt RTV), Mobile Communications (telefony komórkowe), Vehicle Component Solutions (systemy i rozwiązania dla pojazdów) and Business Solutions (rozwiązania biznesowe). LG to wiodący producent telewizorów, lodówek, klimatyzatorów, pralek i urządzeń mobilnych na świecie, wliczając wysokiej klasy sprzęty produkty LG Signature i LG ThinQ ze sztuczną inteligencją.

"Łukasiewicz jako 3. największa sieć badawcza w Europie ma ambicję, by współdziałać z liderami w swoich branżach i efektywnie transferować unikatową wiedzę polskich naukowców do światowej gospodarki. Cieszę się, że do grona globalnych firm, które dostrzegły potencjał naszego instytutu Łukasiewicz - PORT, dołącza LG Electronics. To kolejny przedstawiciel przemysłu koreańskiego, z którym rozwijać będziemy nowatorskie rozwiązania. Nasza obecna współpraca z rynkiem koreańskim obejmuje już takie zagadnienia jak robotyka, life science czy wytwarzanie, ale obszarów do współpracy jest o wiele więcej i zaufanie, które budujemy dzisiaj, na pewno będzie procentować w przyszłości" - powiedział prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński, cytowany w komunikacie.

Specyfika instytutu Łukasiewicz - PORT pozwala mu podejmować wspólne działania w dwóch ważnych obszarach współpracy między nauką a biznesem - w dziedzinie inżynierii materiałowej oraz w biotechnologii. Instytut zdobył już zaufanie takich kluczowych graczy biotechnologicznych jak Roche, Pfizer czy Amgen, wskazano.

"Nasze sukcesy w tworzeniu przymierzy badawczych z takimi wielkimi firmami jak LG Electronics są kwestią zorientowanego na biznes podejścia do partnerów oraz naszej wiarygodności. Zdolność instytutu do zostania dostawcą kompleksowych, ale zintegrowanych usług kilku różnych laboratoriów jest na pewno jednym z naszych atutów. Innym jest elastyczne podejście, umożliwiające nam adekwatne odpowiadanie nie tylko na specyfikę międzynarodowych korporacji, ale też na szczególne potrzeby danego partnera. Cieszymy się, że dzisiejsze wydarzenie jasno dowodzi naszego potencjału do tworzenia znaczących wartości dla naszych partnerów biznesowych" - podkreślił dyrektor Łukasiewicz - PORT Andrzej Dybczyński.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest instytutem nastawionym na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół inżynierii materiałowej i biotechnologii.

