Liczba akcji w IPO Allegro zwiększona o 30,86 mln do max. 246,86 mln akcji

Warszawa, 25.09.2020 (ISBnews) - Liczba akcji w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) Allegro.eu została zwiększona o 26,83 mln akcji do 214 658 285 akcji sprzedawanych lub o 30,86 mln akcji - do nie więcej niż 246 857 143 akcji w ofercie (z uwzględnieniem akcji dodatkowego przydziału), podała spółka w suplemencie do prospektu.