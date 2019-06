Liczba kart płatniczych w portfelach klientów PKO BP przekroczyła 9 mln sztuk

"Klienci PKO Banku Polskiego mają w swoich portfelach już ponad 9 mln kart z logo w kształcie skarbonki. Blisko 950 tys. z nich to karty kredytowe. Bank stale rozwija swoją ofertę, dostosowując ją do zmieniających się potrzeb klientów. Wielowalutowa karta debetowa PKO Banku Polskiego daje teraz możliwość rozliczenia transakcji bezpośrednio w 10 walutach - trzy nowe waluty: czeska korona (CZK), chorwacka kuna (HRK) i forint węgierski (HUF) dołączyły do już obsługiwanych EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK i SEK, wszystkie są dostępne w kantorze internetowym banku" - czytamy w komunikacie.