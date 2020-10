Liczba kart SIM Orange Polska: +3,5% r/r, ofert konwerg.: +8,3% w III kw.

Liczba usług telefonii komórkowej w segmencie post-paid wzrosła w tym czasie o 6,1% r/r do 10 749 tys. (w tym telefony komórkowe: 7 985 tys., internet mobilny: 777 tys.), zaś w segmencie pre-paid zmniejszyła się o 1,8% r/r do 4 920 tys.

Liczba stacjonarnych dostępów szerokopasmowych (rynek detaliczny) wzrosła w III kw. br. o 2,8% r/r do 2 662 tys., w tym liczba łączy światłowodowych - o 40% r/r do 662 tys.

Liczba stacjonarnych łączy głosowych (rynek detaliczny) w tym czasie spadła o 7,7% r/r do 2 941 tys.

"Nasze wyniki komercyjne w trzecim kwartale były szczególnie dobre zarówno w usługach stacjonarnych i komórkowych usługach abonamentowych. W segmencie internetu stacjonarnego, liczba przyłączeń netto była najwyższa od prawie dwóch lat, do czego przyczynił się świetny wynik w usługach światłowodowych. Liczba aktywacji netto tych usług wyniosła 54 tys., co stanowi najlepszy jak dotąd wynik kwartalny. To konsekwencja z jednej strony dużego popytu wśród klientów, a z drugiej - poprawy naszych umiejętności sprzedażowych i usprawnienia procesu inwestycyjnego. Klienci usług światłowodowych stanowią już jedną czwartą całkowitej bazy klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego" - skomentował prezes Julien Ducarroz, cytowany w komunikacie.