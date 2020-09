Liczba klientów Aliora płacących kartami i BLIK-iem wzrosła o 6% r/r w VII-VIII

Według analizy banku, w marcu i kwietniu 2020 roku udział użytkowników płacących BLIK-iem wzrastał miesięcznie o 1,8 pkt proc., przy dynamice z drugiej połowy 2019 roku wynoszącej 0,9 pkt proc. miesięcznie. W okresie wakacyjnym udział klientów Aliora wykorzystujących BLIK-a do płacenia wzrósł r/r o 9 pkt proc.

"Płatności bezgotówkowe od kilku lat systematycznie zdobywają nowych zwolenników. W wyniku ostatnich zdarzeń rozwój kolejnych form płatności, a co za tym idzie powolne odejście od gotówki, wydają się nieuniknione. Te zmiany już się dzieją i widać je chociażby po spadku liczby wypłat z bankomatów. W kwietniu br. udział klientów Alior Banku wypłacających gotówkę z bankomatów zmniejszył się o blisko 21 pkt proc. r/r. W kolejnych miesiącach, wraz ze znoszeniem obostrzeń, nastąpiła częściowa korekta tego spadku. Pandemia COVID-19 spowodowała jednak, że klienci w czasie tegorocznych wakacji rzadziej korzystali z bankomatów niż rok temu" - powiedziała dyrektor departamentu daily banking w Alior Banku Joanna Olszewska, cytowana w komunikacie.

Ze względu na fakt, że Polacy przenieśli dużą część zakupów do sieci w kwietniu, czyli pierwszym pełnym miesiącu pandemii, udział klientów płacących kartą bądź BLIK-iem on-line wzrósł o 2 pkt proc. i od tego momentu utrzymuje się na stałym poziomie (wyższym o 7 pkt proc. r/r), podano również.

Z analizy transakcji przeprowadzonych przez klientów Alior Banku wynika także, że wraz z nadejściem wakacji Polacy byli bardziej skłonni niż w pierwszych miesiącach pandemii do wydawania pieniędzy na wybrane produkty i usługi. W lipcu i sierpniu 2020 roku wolumen płatności był wyższy o blisko 17% r/r, natomiast średnia wartość transakcji w przeliczeniu na jednego klienta wzrosła o 10% r/r. W pierwszym pełnym miesiącu lata, klienci płacili kartą lub BLIK-iem przeciętnie 30 razy na łączną kwotę 1,9 tys. zł.

Okres wakacyjnych wyjazdów, a także spotkań z rodziną i znajomymi sprawił, że trend wzrostowy widać w branżach, które najmocniej odczuły skutki lockdownu, a więc gastronomii i hotelarstwie, zaznaczono.

"W lipcu i sierpniu br. udział klientów, którzy płacą za usługi gastronomiczne bezgotówkowo oraz przeciętna kwota wydatków wróciły do poziomu z poprzedniego roku. Średnia kwota płatności kartą lub BLIK-iem w restauracjach w przeliczeniu na jednego klienta w porównaniu do kwietnia br. wzrosła o 101 zł. Odbicie można zauważyć również w branży turystycznej. W sierpniu br. udział klientów opłacających pobyt w hotelu powrócił do poziomu zgodnego z ubiegłym rokiem. Co ciekawe, w samym sierpniu średnia kwota wydatków na jednego klienta spadła, przy wzroście udziału klientów z daną kategorią wydatków w stosunku do lipca. Może to być powiązane z wprowadzeniem bonu turystycznego z końcem lipca, wskutek czego więcej klientów udało się na zasłużony wypoczynek, ale jednocześnie wydali mniej" - czytamy także.

Okres utrzymującej pandemii wpłynął na zmianę wyboru destynacji wakacyjnych. Wśród klientów Alior Banku zdecydowana większość wybiera odpoczynek wakacyjny w kraju. Jeśli chodzi o dalsze podróże, to w zeszłym roku wakacje zagraniczne wybrał co 10 klient Alior Banku, a w tym roku - zaledwie co 15. W kraju zdecydowanie więcej Polaków wybrało w tym roku Warmię i Mazury (wzrost r/r o 22%), góry - wzrost o 17%, zaś nadmorskie kurorty wybrało 14% więcej rodaków niż rok temu. Krajem wybieranym najczęściej przez rodaków preferujących zagraniczne podróże została w tym roku Chorwacja - z 50-proc. przyrostem wydatków r/r, a zaraz za nią - Grecja.

Okres wakacyjny sprzyjał także wzrostowi wydatków w kategorii materiały budowlane i wyposażenie domu (+15% r/r) oraz sprzęt RTV i AGD (+30% r/r).

"Choć wartość miesięcznego koszyka zakupowego przeciętnego klienta w miesiącach wakacyjnych znacząco wzrosła w stosunku do wcześniejszych miesięcy roku, to już w stosunku do zeszłorocznych wakacji jest nieznacznie niższa, co wskazuje na utrzymującą się niepewność i ostrożność w wydawaniu pieniędzy. Na ten moment trudno przewidzieć, jak zachowają się nasi klienci w kolejnych miesiącach. Przewidywana na jesień druga fala epidemii może ponownie zatrzymać wiele osób w domach i dodatkowo wpłynąć na ograniczenie przez nie wydatków. Bez względu na to, co wkrótce nastąpi, jesteśmy przekonani, że technologie i internet odegrają w tym procesie bardzo ważną rolę" - podsumowała Olszewska.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

