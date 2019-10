Liczba zamówień FreeNow wzrosła w Polsce o 140% r/r od zmiany nazwy

Obecnie FreeNow intensywnie rekrutuje nowych kierowców, by zbalansować podaż z ogromnym popytem na usługę. Ten proces będzie trwał nawet po wprowadzeniu w życie nowych przepisów dot. rynku taxi, które znacznie ułatwią do niego dostęp. Od lipca do końca września firma zrekrutowała blisko 900 nowych kierowców w całej Polsce, dzięki systemowi poleceń i bonusów, a także "akademii taxi" dla osób chcących wyrobić licencję, poinformowano.