LiveChat oferuje klientom integrację z Apple Business Chat

"Cieszymy się, że od teraz wspieramy Apple Business Chat. To nowy, bardzo angażujący, sposób w jaki firmy mogą docierać do swoich klientów wykorzystujących produkty Apple. Biznesy wykorzystujące LiveChat mogą teraz z łatwością dołączyć do Bety Apple Business Chat" - powiedział prezes LiveChat Software Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.