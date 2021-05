Lokomotywa na wodór jeszcze w tym roku. Prezes Pesy ujawnia plany spółki

Podczas kongresu Impact'21 prezes Pesy Krzysztof Zdziarski opowiadał, że spółka rozpoczęła pracę nad lokomotywą wodorową dwa lata temu. - Zastanawialiśmy się, od czego zacząć, żeby nie była to jaskółka, która nie doleci - tłumaczył.

- Nauczylibyśmy się z nią obchodzić wspólnie, czyli jako użytkownik i zespół tankujący, przygotowujący to paliwo - zwracał uwagę Krzysztof Zdziarski. Zaznaczył, że do współpracy nad projektem lokomotywy na wodór zaproszono wiele przodujących ośrodków.

- Projekt pojazdu najpierw został nakreślony, a dzisiaj już jest fizycznie budowany. Gotowe są ramy konstrukcyjnie, do firmy dotarło już ogniwo wodorowe z Kanady, a zbiorki dotrą na dniach. To wszystko montujemy, testujemy i zaczniemy uruchamiać w miesiącach letnich, tak we wrześniu - tłumaczył prezes Pesy.