Lokum Deweloper sprzedał 268 mieszkań, przekazał 733 lokale w 2019 r.

Cel sprzedażowy wyznaczony przez Lokum Deweloper na rok 2019 nie został osiągnięty mimo zredukowania go z 800 do 400 lokali. Grupa doświadczyła bardzo znaczących opóźnień w otrzymywaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, co w konsekwencji drastycznie ograniczyło możliwość wprowadzenia do oferty nowych projektów w zaplanowanych terminach, stwierdzono w informacji.