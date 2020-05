Lokum Deweloper wprowadził do oferty 390 mieszkań w Lokum Porto we Wrocławiu

"Lokum Porto to nasz nowy, wieloetapowy projekt we Wrocławiu. Obecnie rozpoczynamy sprzedaż dwóch pierwszych etapów inwestycji, których budowę zamierzamy zakończyć w pierwszej połowie 2022 roku. Osiedle powstanie w doskonałej lokalizacji blisko centrum miasta i Kępy Mieszczańskiej, a także licznych ośrodków biznesowych. Planując osiedle kierowaliśmy się sprawdzonymi rozwiązaniami, które zostały wielokrotnie docenione przez naszych klientów, dzięki czemu oferta mieszkań jest bardzo atrakcyjna i zróżnicowana" - powiedział prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie.

Lokum Porto powstanie tuż przy Odrze, na Starym Mieście. Rozbudowana oferta osiedla obejmuje mieszkania o metrażach od 27 do 120 m2 i zróżnicowanych układach - od mniejszych lokali 1- i 2-pokojowych, po duże: 3-, 4-, a nawet 5-pokojowe. Przynależeć do nich będą balkony i tarasy - największe o powierzchni do 76 m2, podano także.