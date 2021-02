Łon z RPP: Obniżka stóp proc. prawdopodobnie nie będzie potrzebna w tym roku

Członek Rady wskazał, że jest "zdecydowanie przekonany", iż stopniowe odmrażanie polskiej gospodarki da pozytywne efekty. Dzięki temu poszczególne segmenty życia gospodarczego stoją przed szasną na powrót do normalności.

Wyjaśnił, że wyrażam taki pogląd dlatego, iż jest przekonany, że do celu inflacyjnego zmierzać należy w taki sposób, aby odbywało się to nie tylko jak z największym pożytkiem dla wzrostu gospodarczego, lecz także aby sprzyjało to dobrej sytuacji na rynku pracy.