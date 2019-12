Lotnisko Chopina obsłużyło 1,45 mln pasażerów w listopadzie, o 13,4% więcej r/r

"Od początku 2019 roku w ruchu międzynarodowym podróżowało 15,865 mln osób (wzrost o 6,4%), a w ruchu krajowym 1,615 mln pasażerów (wzrost o 0,5%). Łącznie - od początku stycznia do końca listopada - z usług stołecznego portu skorzystało już 17,48 mln osób. Jest to o 5,8% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Próg 18 mln pasażerów został przekroczony już w ubiegłą sobotę - 14 grudnia. Oznacza to, że również rok 2019 będzie dla Lotniska Chopina rekordowy" - czytamy w komunikacie.