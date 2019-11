LPP rozpoczął budowę księgi popytu na obligacje o wartości do 300 mln zł

"Nasze inwestycje łącznie szacujemy w okresie 2020/21-2022/23 na 3 mld zł. Będziemy chcieli to sfinansować w ten sposób, że ok. 2 mld zł będzie pochodziło z własnych środków, ok. 700 mln zł to kredyty bankowe, a 300 mln zł z emisji obligacji" - powiedział Lutkiewicz podczas konferencji prasowej.