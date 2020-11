LW Bogdanka: Plan produkcji 7,4 mln ton węgla w 2020 r. nie jest zagrożony

"Dzisiaj Bogdanka wróciła do normalnego poziomu produkcji powyżej 30 tys. ton węgla handlowego na dobę" - podsumował Wasil.

Pod koniec września LW Bogdanka zaktualizowała założenia produkcyjne na 2020 rok do ok. 7,4 mln ton węgla z wcześniej planowanych ok. 8,2 mln ton.