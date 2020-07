Mabion otrzymał odpowiedź z EMA dot. nowego procesu rejestracji MabionCD20

"Dokument uzyskany w ramach 'scientific advice' zawiera odpowiedź Agencji do poszczególnych założeń spółki dotyczących nowego procesu rejestracyjnego produktu MabionCD20. W szczególności do zakresu danych, które należy uwzględnić w nowych wnioskach rejestracyjnych, jak również działań wymaganych do wygenerowania takich danych, jakie zostały zaproponowane i na które Agencja odpowiedziała" - czytamy w komunikacie.