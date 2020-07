giełda 1 godzinę temu

Mabion złożył zgłoszenie patentowe dot. zastosowania MabionCD20 w terapii MS

Mabion złożył międzynarodowe zgłoszenie patentowe do wybranych urzędów patentowych, co zapoczątkowało fazę krajową i regionalną w celu uzyskania ochrony patentowej w kilkudziesięciu krajach dla kandydata na lek MabionCD20 (rytuksymab) - opracowanego do szeregu zastosowań klinicznych, w tym terapii stwardnienia rozsianego, podała spółka.