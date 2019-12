giełda 20 minut temu

Małe szanse na zmniejszenie strat z inwestycji w WIG20 przed końcem roku

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Do końca 2019 r. zostało już tylko kilka sesji na GPW. Wszystko wskazuje na to, że dla WIG20 będzie to rok spadkowy, co jaskrawo kontrastuje nie tylko z wiodącymi na świecie parkietami, ale też na przykład z węgierskim indeksem BUX. Nadzieją dla inwestorów na GPW pozostają dobre nastroje na globalnych rynkach.