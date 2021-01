Marczuk z PFR: Dotychczas 19 647 firm otrzymało 3,1 mld zł wsparcia z tarczy 2.0

"Na dziś, czyli po 11 dniach roboczych działania tarczy finansowej 2.0 mamy 19 647 firm ze wsparciem. tj. prawie 20 tys. firm w ciągu 11 dni roboczych. Kwota, jaka do nich została wysłana to 3,1 mld zł. Ta druga tarcza finansowa działa szybko, skala pomocy jest spora, choć w drugiej tarczy finansowej ona jest co do zasady mniejsza - mniej więcej ma stanowić 25% tarczy 1.0. Średnia kwota, jaka trafia w tej chwili do tych mikroprzedsiębiorców to jest prawie 90 tys., a MŚP otrzymują 650 tys. zł" - powiedział Marczuk podczas konferencji Banku Pekao.