Marczuk z PFR: Prawie 2 tys. firm podpisało do tej pory umowy w II fali PPK

"Mamy już blisko 2 tys. umów firm z II fali PPK (łącznie jest ich ok. 20 k, zatrudniają 50-249 osób) z instytucjami finansowymi. Czyli 10% już zapisanych" - napisał Marczuk na Twitterze.

W drugiej turze zapisy do PPK trwają od 1 stycznia i obejmą ok. 20 tys. firm, zatrudniających co najmniej 50 osób.