Marszałek Sejmu: Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę, 28 czerwca

"Mówiłam [...], że mimo, iż mam 14 dni, nie będę zwlekać z ogłoszeniem daty wyborów i chcę to uczynić dziś" - powiedziała Witek w trakcie briefingu.

"Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, art. 93 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 roku o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego stanowi się co następuje:

Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego marszałek Sejmu ma obowiązek ogłosić termin nowych wyborów nie później niż w ciągu 14 dni od dni od ogłoszenia uchwały PKW o braku możliwości głosowania we wcześniej zarządzonych wyborach w Dzienniku Ustaw.

W uchwale PKW stwierdziła, że "w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych nadzień 10 maja 2020r. brak było możliwości głosowania na kandydatów", co - w ocenie PKW - jest równoważne w skutkach z przewidzianym w art. 293§3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.

Wczoraj rozpatrzył poprawki Senatu do tej ustawy. Ustawa została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Dzisiaj weszła w życie

- w kraju - komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych - do 5. dnia przed dniem wyborów;